Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», который направлен на «сохранение национальной идентичности украинцев» в РФ.
В частности, в документе говорится, что Россия якобы «веками угнетает и уничтожает» национальную идентичность украинцев, проживающих на исторически населенных ими землях. Уточняется, что это «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
В видеообращении украинского лидера, опубликованном в его Telegram-канале, указано, что указ направлен на «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».
Украинскому правительству Зеленский поручил разработать и передать на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России с целью обеспечить их «право на получение образования на украинском языке и его свободное использование» с упором «на развенчание российских мифов об Украине».
Ранее Зеленский заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект о введении института множественного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru