Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

В частности, в документе говорится, что Россия якобы «веками угнетает и уничтожает» национальную идентичность украинцев, проживающих на исторически населенных ими землях. Уточняется, что это «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

В видеообращении украинского лидера, опубликованном в его Telegram-канале, указано, что указ направлен на «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

Украинскому правительству Зеленский поручил разработать и передать на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России с целью обеспечить их «право на получение образования на украинском языке и его свободное использование» с упором «на развенчание российских мифов об Украине».

Ранее Зеленский заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект о введении института множественного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

