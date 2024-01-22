Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», который направлен на «сохранение национальной идентичности украинцев» в РФ.

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В частности, в документе говорится, что Россия якобы «веками угнетает и уничтожает» национальную идентичность украинцев, проживающих на исторически населенных ими землях. Уточняется, что это «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

В видеообращении украинского лидера, опубликованном в его Telegram-канале, указано, что указ направлен на «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

Украинскому правительству Зеленский поручил разработать и передать на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России с целью обеспечить их «право на получение образования на украинском языке и его свободное использование» с упором «на развенчание российских мифов об Украине».

Ранее Зеленский заявил, что намерен внести в Верховную раду законопроект о введении института множественного гражданства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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