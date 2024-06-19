Аргентина не собирается отправлять военную помощь Украине

Правительство Аргентины заявило, что не планирует вмешиваться в конфликт на Украине и не будет предоставлять военную помощь Киеву. Об этом сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции он отметил, что Аргентина готова оказывать гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но военное вмешательство исключено.