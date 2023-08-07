Арестованного наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог
7 августа 202319:04
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который был под стражей, освободили под залог в размере порядка 900 тысяч долларов. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.
По его словам, за митрополита Павла заплатили свыше тысячи человек. По словам Чекмана, он находится в машине.
Ранее сообщалось, что митрополиту вменяют повторное нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также «отрицание вооруженной агрессии России против Украины», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru