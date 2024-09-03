На Украине уволились сразу три министра

Сразу три украинских министра подали заявления об отставке. Об этом в своих соцсетях сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Спикер рады ответил на слова Путина о нелегитимности Зеленского

По его словам, о желании уволиться заявили глава Минюста Денис Малюська и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, а также глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.

«Заявления чиновников будут рассмотрены на ближайших пленарных заседаниях», - написал Стефанчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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