На Украине уволились сразу три министра
Сразу три украинских министра подали заявления об отставке. Об этом в своих соцсетях сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
По его словам, о желании уволиться заявили глава Минюста Денис Малюська и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, а также глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
«Заявления чиновников будут рассмотрены на ближайших пленарных заседаниях», - написал Стефанчук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru