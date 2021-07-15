Антикоррупционное агентство Украины требует уволить главу «Нафтогаза»
Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины направило в суд требование отправить в отставку председателя правления компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
В антикоррупционном агентстве назвали незаконным трудовой контракт, заключённый «Нафтогазом» с топ-менеджером. Оно настаивает на отмене соответствующего распоряжения кабинета министров и прекращении действия трудового контракта.
Как пояснил руководитель НАПК Александр Новиков, согласно установленным правилам, после увольнения чиновник в течение года не может принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, будучи на государственной службе.
Витренко, занимая должность исполняющего обязанности министра энергетики регулярно принимал участие в подготовке решений, касающихся деятельности «Нафтогаза». Он был назначен главой компании 29 апреля текущего года.
Правительство обжаловал это предписание антикоррупционного органа. Суд приостановил действие документа.
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