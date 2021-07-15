Антикоррупционное агентство Украины требует уволить главу «Нафтогаза»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины направило в суд требование отправить в отставку председателя правления компании «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

В антикоррупционном агентстве назвали незаконным трудовой контракт, заключённый «Нафтогазом» с топ-менеджером. Оно настаивает на отмене соответствующего распоряжения кабинета министров и прекращении действия трудового контракта.

Как пояснил руководитель НАПК Александр Новиков, согласно установленным правилам, после увольнения чиновник в течение года не может принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, будучи на государственной службе.