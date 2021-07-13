Аналитики назвали две версии отставки главы МВД Украины Авакова

Отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова может быть связана с его встречей с новым главой посольства США в Украине Джорджем Кентом. Об этом пишет информационно-аналитический ресурс «Политика страны».

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Ранее стало известно, что занимавший свой пост с 2014 года Аваков решил покинуть должность министра внутренних дел.

По данным портала, глава МВД ушел в отставку «вскоре после того, как разместил фото с новым главой посольства США в Украине».

Аналитики заявляют о двух возможных версиях отставки Авакова, отмечает «Свободная пресса». По одной из них, встреча главы МВД с главой американской дипмиссии «сильно разозлила» президента Украины Владимира Зеленского, «который почувствовал в ней угрозу сепаратной игры с американцами влиятельного министра».

В качестве еще одной возможной причины отставки указывают просьбу самого Кента, который считает, что Аваков тормозит проведение реформ и действует в интересах сохранения влияния олигархов на Украине.

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Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаАрсен Аваков
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