Аналитики назвали две версии отставки главы МВД Украины Авакова

Ранее стало известно, что занимавший свой пост с 2014 года Аваков решил покинуть должность министра внутренних дел.

По данным портала, глава МВД ушел в отставку «вскоре после того, как разместил фото с новым главой посольства США в Украине».

Аналитики заявляют о двух возможных версиях отставки Авакова, отмечает «Свободная пресса». По одной из них, встреча главы МВД с главой американской дипмиссии «сильно разозлила» президента Украины Владимира Зеленского, «который почувствовал в ней угрозу сепаратной игры с американцами влиятельного министра».

В качестве еще одной возможной причины отставки указывают просьбу самого Кента, который считает, что Аваков тормозит проведение реформ и действует в интересах сохранения влияния олигархов на Украине.

