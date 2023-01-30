Аналитик: Генеральное сражение на Украине состоится в середине апреля

Весной решится судьба конфликта на Украине, генеральное сражение состоится не позднее середины апреля. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«Если нам удастся сдержать натиск свежеподготовленных сил Украины, то тогда им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров», - передает его слова радиостанция «Говорит Москва».

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При этом он отметил, что сейчас речь идет скорее о позиционном противостоянии, переломный момент еще не наступил.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН сказал, что завершить спецоперацию полной победой сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО. Он отметил, что Киеву уже было поставлено огромное количество разнообразного вооружения, не считая обещанных танков от США и Германии.

По его словам, Украина будет пытаться устроить прорыв.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация
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