Аналитик: Генеральное сражение на Украине состоится в середине апреля

При этом он отметил, что сейчас речь идет скорее о позиционном противостоянии, переломный момент еще не наступил.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН сказал, что завершить спецоперацию полной победой сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО. Он отметил, что Киеву уже было поставлено огромное количество разнообразного вооружения, не считая обещанных танков от США и Германии.

По его словам, Украина будет пытаться устроить прорыв.

