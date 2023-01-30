Аналитик: Генеральное сражение на Украине состоится в середине апреля
Весной решится судьба конфликта на Украине, генеральное сражение состоится не позднее середины апреля. Об этом заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Если нам удастся сдержать натиск свежеподготовленных сил Украины, то тогда им просто будет не на что надеяться, и они быстро побегут просить переговоров», - передает его слова радиостанция «Говорит Москва».
При этом он отметил, что сейчас речь идет скорее о позиционном противостоянии, переломный момент еще не наступил.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН сказал, что завершить спецоперацию полной победой сейчас не так просто из-за большого потока на Украину вооружений и военных НАТО. Он отметил, что Киеву уже было поставлено огромное количество разнообразного вооружения, не считая обещанных танков от США и Германии.
По его словам, Украина будет пытаться устроить прорыв.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка
- Похолодание после оттепели придет в столицу РФ в конце недели
- На Украине назвали срок освоения западных истребителей военными
- СМИ: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей
- В Подмосковье задержали устроивших диверсию на железной дороге подростков
- Аналитик: Генеральное сражение на Украине состоится в середине апреля
- Путин продлил срок госслужбы своему спецпредставителю Иванову
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
- Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медпомощью
- МИД РФ допустил разрыв дипотношений с Польшей и Прибалтикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru