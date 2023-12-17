Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском

Генерал-лейтенант Антонио Агуто из США ударил солдата Украины в грудь при президенте Владимире Зеленском, сообщает РИА Новости.

Это произошло на американской военной базе в ФРГ. На появившемся видео украинский лидер вместе с генералом проходят вдоль строя военных ВСУ. Агуто в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдатов. Второй украинский боец не подал ему руку, тогда генерал ткнул его кулаком в грудь.

Ранее стало известно, что США и Украина заняты разработкой новой военной стратегии. Отмечается, что для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

