Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском
Генерал-лейтенант Антонио Агуто из США ударил солдата Украины в грудь при президенте Владимире Зеленском, сообщает РИА Новости.
Это произошло на американской военной базе в ФРГ. На появившемся видео украинский лидер вместе с генералом проходят вдоль строя военных ВСУ. Агуто в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдатов. Второй украинский боец не подал ему руку, тогда генерал ткнул его кулаком в грудь.
Ранее стало известно, что США и Украина заняты разработкой новой военной стратегии. Отмечается, что для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, однако между Вашингтоном и Киевом все еще нет единого мнения по содержанию этой стратегии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском
- Опрос: россияне хотят видеть на новогоднем столе бутерброды с красной икрой
- Актер из сериала «Слово пацана» прокомментировал собственную «смерть»
- Украинский генерал признал превосходство России в подготовке подразделений
- Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции
- СМИ: во Львове началась «мягкая мобилизация»
- Мэр Киева Кличко не пришел на совещание с участием Зеленского
- СМИ: российская армия изобрела экраны, защищающие от ударов украинских дронов
- В Европарламенте заявили, что санкции вредят жителям ЕС больше, чем России
- На Украине заявили, что не могут бороться с российскими планирующими бомбами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru