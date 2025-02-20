В Брянской области задержали мужчину за подготовку к диверсии на железной дороге
20 февраля 202512:24
В ходе совместной операции сотрудников МВД РФ и ФСБ РФ был задержан житель Брянской области, который готовился совершить диверсию на железной дороге, сообщает «Российская газета».
По данным следствия, мужчина собирался поджечь локомотив. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 30 и 281 УК РФ (приготовление к диверсии).
Ранее жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru