В Брянской области задержали мужчину за подготовку к диверсии на железной дороге

В ходе совместной операции сотрудников МВД РФ и ФСБ РФ был задержан житель Брянской области, который готовился совершить диверсию на железной дороге, сообщает «Российская газета».

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке диверсии жителя Донецка

По данным следствия, мужчина собирался поджечь локомотив. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 30 и 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

Ранее жителя Сочи задержали при попытке поджога электрооборудования на железной дороге, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:Брянская ОбластьМВДФСБДиверсияЗадержание

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