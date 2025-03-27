«Всплеск кретинизма»: В Госдуме оценили внесение Эйдельштейна в «Миротворец»
Внесение российского актёра Марка Эйдельштейна в базу украинского сайта «Миротворец» является «очередным всплеском кретинизма». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
По его словам, попасть в этот список может любой мало-мальски публичный человек, отказавшийся «горячим образом поддержать товарища Зеленского».
«По-моему, у нас уже мало людей осталось, не включенных в этот список», — заключил парламентарий.
Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что сайт «Миротворец» используется для вымогательств, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Расходы за пострадавших российских туристов в Египте возьмет страховая компания
- Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище 29 марта
- Лидер «Справедливой России» призвал забрать у Депардье российский паспорт
- СМИ: Телеканал «Дом кино» стер лицо Пугачевой из фильма «Ледокол»
- Число погибших в батискафе у берегов Хургады россиян выросло до пяти
- В Совфеде одобрили новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Санкт-Петербурге
- Мишустин анонсировал создание единого реестра нуждающихся в жилье
- СМИ: Экс-директора музея PERMM обвинили в оскорблении чувств верующих
- Двое взрослых и ребенок пострадали из-за пожара в многоквартирном доме в Приморске
- Чемпиона Паралимпиады-2014 Полухина дисквалифицировали за допинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru