«Всплеск кретинизма»: В Госдуме оценили внесение Эйдельштейна в «Миротворец»

Внесение российского актёра Марка Эйдельштейна в базу украинского сайта «Миротворец» является «очередным всплеском кретинизма». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Стилиста Сергея Зверева внесли в списки «Миротворца»

По его словам, попасть в этот список может любой мало-мальски публичный человек, отказавшийся «горячим образом поддержать товарища Зеленского».

«По-моему, у нас уже мало людей осталось, не включенных в этот список», — заключил парламентарий.

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что сайт «Миротворец» используется для вымогательств, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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