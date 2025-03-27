«Всплеск кретинизма»: В Госдуме оценили внесение Эйдельштейна в «Миротворец»

По его словам, попасть в этот список может любой мало-мальски публичный человек, отказавшийся «горячим образом поддержать товарища Зеленского».

«По-моему, у нас уже мало людей осталось, не включенных в этот список», — заключил парламентарий.

Ранее командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что сайт «Миротворец» используется для вымогательств, сообщает RT.

