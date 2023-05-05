Актер Владимир Стеклов рассказал, как попал под обстрел в Донбассе
5 мая 202315:39
Актер Владимир Стеклов рассказал, как попал под обстрел в Донбассе. Об инциденте он поведал порталу «Абзац».
«Мы садимся в машину, ехать надо быстро. И водитель – резко по тормозам. У него тактические наушники, куда ему сообщили, что какую-то бабку надо пропустить, остановиться. И тут впереди, в метрах 50 - прилет. Если бы не остановка, мы бы как раз до этого места...», – сказал Стеклов.
Один из авторов сценария фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в Артемовске во время специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Также ранее 95-я бригада Вооруженных сил Украины сообщила о смерти «легендарного» зенитчика Андрея Линийчука с позывным «Кельт». Минобороны страны подтвердило эту информацию. Отмечается, что солдат погиб во время обстрела.
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru