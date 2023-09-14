AFP: Киев объявил эвакуацию гражданского населения из Херсонской области
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию гражданского населения в подконтрольной части Херсонской области, пишет французское агентство AFP.
Отмечается, что эвакуация затронет 30 населенных пунктов, подконтрольных Киеву. Среди них - Золотая Балка, Николаевка, Днепровское, Приозерное и другие.
Власти Харьковской области Украины в августе объявили о намерении эвакуировать 68 приграничных сел и городов.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользоваться обмелением Днепра, отмечает «Радиоточка НСН».
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