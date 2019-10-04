Адвокат Новиков подтвердил, что будет защищать Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова. Как пояснили в партии Порошенко «Европейская солидарность», российский юрист потребовался для участия в деле о прохождении украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Илья Новиков в эфире НСН подтвердил, что будет представлять интересы бывшего украинского президента.

«Это правда. Я просто не даю развернутых комментариев по ней. Вот все что у меня написано в фейсбуке, если вам нужна моя прямая речь, пожалуйста, цитируйте то, что я написал», - сказал он.

В своем фейсбуке Новиков объяснил, почему считает, что справится с делами Порошенко.

«Работа адвоката в России при всех ее сложностях, дает хорошую закалку в отношении политически мотивированных уголовных процессов», - отметил адвокат.