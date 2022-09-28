Администрация Херсона сообщила об ударе ВСУ по политехническому колледжу
Подразделения вооруженных сил Украины нанесли ракетный удар по комплексу политехнического колледжа в центре Херсона. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По предварительным данным, здание учебного заведения получило серьёзные повреждения, есть пострадавшие. Раненым оказывается медицинская помощь. Сведения о пострадавших уточняются.
По неподтверждённым данным, комплекс политехнического колледжа не использовался в учебных целях после взятия города под контроль российскими войсками.
ВСУ с конца августа ведут регулярные обстрелы Херсона и его окрестностей с целью нарушить снабжение войск РФ, дислоцированных на правом берегу Днепра.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 16 сентября ракеты системы РСЗО HIMARS попали в здание суда, где располагается военно-гражданская администрация в момент проведения совещания.
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