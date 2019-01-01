Украина

Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского

21 мая21:25

Главой администрации президента Украины назначен Андрей Богдан, передает «Коммерсант».

Богдан много лет был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.

Первым помощником президента Владимира Зеленского стал художественный руководитель «Студии «Квартал-95» Сергей Шефир. Представителем президента в Верховной раде назначен Руслан Стефанчук.

Украина: Перемены уже начались

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась накануне. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: facebook.com
ТЕГИ:Украина

партнеры