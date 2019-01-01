Адвокат Коломойского возглавил главу администрации Зеленского
Главой администрации президента Украины назначен Андрей Богдан, передает «Коммерсант».
Богдан много лет был личным юристом бизнесмена Игоря Коломойского.
Первым помощником президента Владимира Зеленского стал художественный руководитель «Студии «Квартал-95» Сергей Шефир. Представителем президента в Верховной раде назначен Руслан Стефанчук.
Инаугурация Владимира Зеленского состоялась накануне.
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