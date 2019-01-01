Украина: Перемены уже начались

Перемены в связи с прошедшими президентскими выборами на Украине уже начались. Несмотря на то, что официально итоги второго тура еще не объявлены. Не дожидаясь официального объявления Владимира Зеленского победителем и ухода с поста действующего главы государства Петра Порошенко, к процессу «переобувания в воздухе» подключились все, кто не предусмотрел такой исход заблаговременно. Как, например, суд в Киеве, еще до голосования во втором туре признавший незаконной национализацию «Приват-банка», принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому, который, по некоторым предположениям, стоит за фигурой победителя президентских выборов. Кстати, Коломойский, уехавший за границу после конфликта с Порошенко, уже заявил, что обязательно вернется на Украину, «но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов».

В понедельник, на следующий день после разгромного поражения во втором туре выборов Петра Порошенко Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос сразу нескольких соратников уходящего президента. Повестки направлены бывшему главе администрации президента Борису Ложкину, его заму Алексею Филатову и бывшей главе Нацбанка Украаины Валерии Гонтаревой. Их подозревают в причастности к делу бизнесмена Сергея Курченко, который, по версии следствия, совершил масштабные хищения. Бывшим сподвижникам Порошенко инкриминируют преступления по весьма серьезным статьям: хищение, легализация незаконных доходов, содействие участникам преступных организаций. Как напоминает РБК, ранее в прокуратуре Украины утверждали, что подозрения в отношении людей из окружения Порошенко беспочвенны, и никаких доказательств якобы преступных деяний Гонтаревой, Ложкина и Филатова у следствия нет. Теперь правильно говорить: не было.

Тем временем, Окружной административный суд Киева приостановил действие приказа о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата). Минувшим декабрем был принят закон, обязавший религиозные организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины, отображать в своих названиях принадлежность к такому центру, - напоминает «Интерфакс». Это стало тогда частью кампании по созданию единой украинской церкви и получения ею автокефалии – любимого детища Петра Порошенко.

Вернуться на Украину, кроме бизнесмена Коломойского, судя по всему, не против и бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили. Правда, украинская погранслужба пока не рекомендует ему этого делать. «У Михаила Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в Украину», - говорится в заявлении Госпогранслужбы, опубликованном в ее аккаунтах в соцсетях.

Тут уместно добавить слово «пока». Жизнь – не сериал, и не такое возможно. Украинский сериал «Слуга народа» это подтверждает предельно наглядно.



