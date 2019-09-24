Кличко подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о намерении вновь участвовать в досрочных выборах градоначальника украинской столицы. Об этом он заявил телеканалу «Киев». Источник напоминает, что с 2010 года действующий мэр возглавляет партию «Удар». А вот на грядущих выборах Кличко будет баллотироваться при поддержке «обновленной политической силы» - её он обещал «презентовать» чуть позже.
Как напоминает РИА ФАН, о желании повторно баллотироваться в мэры Киева Кличко заявлял ранее в сентябре. Тогда он подчеркнул, что «уже много сделал и еще много нужно сделать».
Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы горадминистрации — с 25 июня того же года.
Между тем, в начале сентября 2019-го кабмин Украины согласовал увольнение Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, а также до сих пор существуют группы влияния.
Также сообщалось, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело после заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. Последний сообщил, что ему якобы звонил неизвестный и предлагал 20 миллионов долларов за сохранение Виталием Кличко поста главы Киевской городской администрации. Кличко в ответ на это заявление сам попросил НАБУ открыть уголовное дело.
Депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью НСН заявил, что Кличко может оказаться на скамье подсудимых.
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