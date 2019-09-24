Кличко подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о намерении вновь участвовать в досрочных выборах градоначальника украинской столицы. Об этом он заявил телеканалу «Киев». Источник напоминает, что с 2010 года действующий мэр возглавляет партию «Удар». А вот на грядущих выборах Кличко будет баллотироваться при поддержке «обновленной политической силы» - её он обещал «презентовать» чуть позже.

Как напоминает РИА ФАН, о желании повторно баллотироваться в мэры Киева Кличко заявлял ранее в сентябре. Тогда он подчеркнул, что «уже много сделал и еще много нужно сделать».

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы горадминистрации — с 25 июня того же года.