11% беженцев из Украины решили не возвращаться на родину

Всего разрешения на выезд получили 96 тысяч 442 человека. Из них более 11% не вернулись по истечении установленного срока. Чаще всего решают не возвращаться жители Харьковской, Тернопольской и Волынской областей.

Также стало известно, что пограничники Украины не выпустили из страны около трех тысяч мужчин в связи с военным положением.

Ранее стало известно, что беженцы из Украины протестуют из-за условий в Нидерландах.

