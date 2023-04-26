11% беженцев из Украины решили не возвращаться на родину

Более чем каждый десятый украинский гражданин, покинувший страну с 24 февраля 2022 года, не стал возвращаться, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на агентство УНИАН.

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Всего разрешения на выезд получили 96 тысяч 442 человека. Из них более 11% не вернулись по истечении установленного срока. Чаще всего решают не возвращаться жители Харьковской, Тернопольской и Волынской областей.

Также стало известно, что пограничники Украины не выпустили из страны около трех тысяч мужчин в связи с военным положением.

Ранее стало известно, что беженцы из Украины протестуют из-за условий в Нидерландах.

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ФОТО: РИА Новости
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