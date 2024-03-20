Зимой в России на 10% выросли бронирования на горнолыжных курортах

Так, этой зимой на 85% вырос спрос на отдых в Мурманской области. Также российские туристы бронировали отдых на Байкале на треть чаще, чем прошлом зимой.

Также на 10% выросли бронирования на горнолыжных курортах. Например, на курорты Алтая отправилось в полтора раза больше туристов, а в Приэльбрусье — на 20%. Россияне также чаще посещали родину Деда Мороза: число бронирований в Великом Устюге выросло на 5% год этой зимой.

Ранее аналитики изучили, куда поедут граждане с июня по август: на Турцию пришлось 22,4%, на Грузию – 18,1%. На третьем месте идет Таиланд, туда летом отправятся 4,5% россиян. Отмечается, что туристов не пугает даже сезон дождей, который приходится именно на этот период. В десятку также вошли Италия, Великобритания и ОАЭ, передает RT.

