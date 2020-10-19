Курорт круглый год. Крым предлагает вино, здоровье и экономию

Для привлекательности региона власти продолжают развивать инфраструктурные проекты, гостиничную и санаторную сеть. В 2020 году в Крыму появилось пять новых отелей и два корпуса пансионатов. Кроме того, на полуостров планируют «зайти» новые отельные сети с высоким уровнем сервиса.



«Я не могу рассказывать, какие к нам зайдут, мы сейчас их как раз прорабатываем. Они будут работать не под международными брендами», - заявила вице-мэр Севастополя Мария Литовко.

По ее словам, когда «будут заходить» профессионалы, турист будет выбирать рублем и руководители старых гостиниц должны будут либо подтянуться, либо уйти с рынка.

В октябре в Крыму начался сезон здоровья, это время санаторно-курортного лечения. Санатории Крыма имеют разную специализацию, предлагают различные программы лечения и профилактики. Знаменитые грязи Сакского и Чогракского озер используют для лечения опорно-двигательного аппарата, центрально-нервной системы и других заболеваний. Содержание витаминов и аминокислот в Сакском озере в несколько раз больше, чем в Мертвом море. Парки Южного берега Крыма с реликтовыми хвойными деревьями и морской бриз создают уникальный микроклимат для лечения органов дыхания. Крымская сосна, например, выделяет летучие вещества, которые губительно действуют на многих возбудителей болезней, среди которых туберкулез. Медики считают, что целебность Южного берега Крыма обусловлена в первую очередь сосной крымской.



Наряду со стандартными санаторными программами можно пройти курс профилактики здоровья в центре оздоровления им. Неумывакина – одного из основоположников космической медицины. В основе работы Центра - медицина здоровья, а не медицина болезни, с помощью авторских методик активизируются биоэнергетические процессы и укрепляется иммунитет.

Сделать Крым круглогодичным курортом - это одна из основных задач властей полуострова. Уже сейчас ряд отелей и санаториев разработали специальные программы для того, чтобы турпоток продолжался 7-9 и более месяцев в году.