Курорт круглый год. Крым предлагает вино, здоровье и экономию
Несмотря на позднее начало туристического сезона, в Крыму успели побывать более 3,5 миллиона туристов. Привлечению гостей поспособствовала программа кэшбека, направленная на развитие внутреннего туризма.
Крым в октябре завершил летний сезон, который из-за коронавирусных ограничений начался лишь 15 июня. По информации министерства курортов и туризма республики, с 1 июля по 1 сентября в Крыму отдохнуло более 3,5 миллиона туристов. Чаще всего путешественники приезжали на полуостров на автомобиле через Крымский мост.
В сентябре Крым посетили около миллиона туристов, что на 60% больше, чем в прошлом году. Росту туристического потока поспособствовала, в том числе, программа кэшбека для стимулирования внутреннего туризма.
Для привлекательности региона власти продолжают развивать инфраструктурные проекты, гостиничную и санаторную сеть. В 2020 году в Крыму появилось пять новых отелей и два корпуса пансионатов. Кроме того, на полуостров планируют «зайти» новые отельные сети с высоким уровнем сервиса.
«Я не могу рассказывать, какие к нам зайдут, мы сейчас их как раз прорабатываем. Они будут работать не под международными брендами», - заявила вице-мэр Севастополя Мария Литовко.
По ее словам, когда «будут заходить» профессионалы, турист будет выбирать рублем и руководители старых гостиниц должны будут либо подтянуться, либо уйти с рынка.
В октябре в Крыму начался сезон здоровья, это время санаторно-курортного лечения. Санатории Крыма имеют разную специализацию, предлагают различные программы лечения и профилактики. Знаменитые грязи Сакского и Чогракского озер используют для лечения опорно-двигательного аппарата, центрально-нервной системы и других заболеваний. Содержание витаминов и аминокислот в Сакском озере в несколько раз больше, чем в Мертвом море. Парки Южного берега Крыма с реликтовыми хвойными деревьями и морской бриз создают уникальный микроклимат для лечения органов дыхания. Крымская сосна, например, выделяет летучие вещества, которые губительно действуют на многих возбудителей болезней, среди которых туберкулез. Медики считают, что целебность Южного берега Крыма обусловлена в первую очередь сосной крымской.
Наряду со стандартными санаторными программами можно пройти курс профилактики здоровья в центре оздоровления им. Неумывакина – одного из основоположников космической медицины. В основе работы Центра - медицина здоровья, а не медицина болезни, с помощью авторских методик активизируются биоэнергетические процессы и укрепляется иммунитет.
Сделать Крым круглогодичным курортом - это одна из основных задач властей полуострова. Уже сейчас ряд отелей и санаториев разработали специальные программы для того, чтобы турпоток продолжался 7-9 и более месяцев в году.
Эногастрономический туризм - одно из самых перспективных туристических направлений и эффективный способ продвижения Крыма. Знаменитые винные локации – «Массандра», «Новый свет», шампанерия «Золотая Балка», «Инкерман». С 2018 года действует маршрут «Винная дорога Крыма», который объединяет винодельческие и фермерские хозяйства: сыроварни, пасеки, устрично-мидийные фермы.
Широко развит на полуострове и патриотический туризм, центром которого является Севастополь. «Если ты не показал своему ребенку Севастополь, ты не рассказал ему о войне», - считает вице-мэр Севастополя Мария Литовко. В сентябре под Севастополем открылся парк живой истории «Федюхины высоты», где можно посмотреть, что происходило на этом знаменитом месте в I, XV или XIX веке. В парке в реальную величину построены Римский военный форт I-III века нашей эры, Генуэзская усадьба XV века Loco Cimbali, плацдармы Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов.
На Херсонесском полуострове в Казачьей бухте открыт музей «35-й береговой батареи», посвященный обороне Севастополя 1941—1942 гг. Музей создан за счет народных пожертвований.
Благодаря множеству культурных, развлекательных и оздоровительных мероприятий власти намерены сделать сезон в Крыму круглогодичным. Вице-мэр Севастополя Мария Литовко заявила, что в межсезонье повестка также должна быть событийной. Например, осенью на полуострове пройдет несколько мероприятий в сфере гастрономического и эногастрономического туризма, а также спортивные активности.
Для большей привлекательности полуострова в Крым придет большой гольф. Власти заявили, что уже есть конкретный проект, который в настоящее время прорабатывается.
Кроме того, заинтересовать туристов поможет специальная система лояльности в виде «Карты гостя Крыма и Севастополя». Как рассказала директор Крымского туристического центра Елена Юрченко, в зависимости от типа карты турист может получать скидки в более чем 250 объектах, а также рассчитывать на помощь по поиску места для парковки или ресторана. Путешественники также могут в течение двух дней бесплатно посещать показы и дегустации неограниченное число раз.
Более того, туристам доступны услуги «режиссеров персональных путешествий», которые помогут за один час составить оптимальный маршрут путешествия по полуострову согласно индивидуальным предпочтениям, забронировать столики в ресторанах, экскурсионные билеты и прочее.
Для повышения интереса к региону с 15 октября стартовал второй этап программы кэшбека, помогающий сэкономить до 20% стоимости путевки. На эти цели правительство выделило 15 миллиардов рублей. На первом этапе программы Крым стал одним из самых популярных направлений. Теперь власти региона ждут новых туристов и обещают не разочаровать.
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