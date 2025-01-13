Жители Москвы и Петербурга чаще всего путешествовали в новогодние праздники
Больше всего бронирований в новогодние праздники совершили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Новосибирска, сообщили в сервисе Отелло.
Примечательно, что чаще всего жители этих городов бронировали жилье в собственном городе или в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, жители Краснодара предпочли отправиться в Сочи, Ростов-на-Дону и поселок Сириус. Москвичи предпочитали Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.
Топ самых популярных направлений во время новогодних праздников возглавила Москва. Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, поселок Сириус и Владивосток, отмечает «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что в новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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