Жители Москвы и Петербурга чаще всего путешествовали в новогодние праздники

Примечательно, что чаще всего жители этих городов бронировали жилье в собственном городе или в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, жители Краснодара предпочли отправиться в Сочи, Ростов-на-Дону и поселок Сириус. Москвичи предпочитали Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.

Топ самых популярных направлений во время новогодних праздников возглавила Москва. Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, поселок Сириус и Владивосток, отмечает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что в новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

