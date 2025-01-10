Стало известно, в каких странах россияне встретили Новый год
Около 25% всех купленных россиянами авиабилетов на новогодние праздники пришлась на международные рейсы, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».
Так, самым популярным зарубежным направлением стал Ереван — на него пришлось 10% от всех заграничных перелетов.
Также туристы отдыхали в Стамбуле — 8%, Ташкенте — 6%, Дубае — 6%, Минске— 5% и на Пхукете — 5%.
При этом 75% россиян все-таки выбирали отдых в российских городах.
Ранее стало известно, что в новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru