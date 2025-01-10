Стало известно, в каких странах россияне встретили Новый год

Около 25% всех купленных россиянами авиабилетов на новогодние праздники пришлась на международные рейсы, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».

Так, самым популярным зарубежным направлением стал Ереван — на него пришлось 10% от всех заграничных перелетов.