Жители 15 регионов РФ смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах

Жители 15 российских регионов смогут отправиться в Таиланд на прямых рейсах уже этой зимой, сообщили в АТОР.

Отмечается, что практически все чартерные программы уже запущены, старта еще ждут рейсы из Санкт-Петербурга, которые стартуют 4 декабря.

Также туристы смогут добраться до Таиланда регулярными рейсами «Аэрофлота» и S7.

Также в отрасли сообщили, что цены на зимний отдых в Таиланде в этом году приближены к значениям 2019 года.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в беседе с НСН представил топ направлений среди россиян на новогодние праздники.



