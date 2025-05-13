Романцевские горы рядом с деревней Кондуки уже сейчас привлекают в Тульскую область туристов со всей страны, но там полностью отсутствует инфраструктура, заявил НСН член Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

Ранее стало известно, что экокурорт появится в Тульской области, его запланировали построить у Романцевских гор рядом с деревней Кондуки. По информации «Коммерсанта», строительством займется структура RBE Group. Проект экокурорта «Кондуки» предусматривает создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта. Там возведут дома на 933 номера, также планируется строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов. Баранов эту идею поддержал, отметив, что пойдет только на пользу региону.