Поток иностранных туристов в Россию увеличился на 42,4%
Количество зарубежных туристов, посетивших Россию в январе-июне 2024 года, увеличилось на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,8 млн человек. Об этом сообщил Росстат.
По словам директора Центра развития международного туризма Юлии Максутовой, наблюдается последовательный рост потоков туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Персидского залива.
Максутова также указала на проведение в стране большой работы по запуску прямых чартерных рейсов и позиционированию единого бренда Discover Russia.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в 2024 году для россиян открылись такие направления как Северная Корея и Вьетнам, также стали более доступны Черногория и Кипр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru