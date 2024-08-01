Поток иностранных туристов в Россию увеличился на 42,4%

Количество зарубежных туристов, посетивших Россию в январе-июне 2024 года, увеличилось на 42,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,8 млн человек. Об этом сообщил Росстат.

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По словам директора Центра развития международного туризма Юлии Максутовой, наблюдается последовательный рост потоков туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона и стран Персидского залива.

Максутова также указала на проведение в стране большой работы по запуску прямых чартерных рейсов и позиционированию единого бренда Discover Russia.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что в 2024 году для россиян открылись такие направления как Северная Корея и Вьетнам, также стали более доступны Черногория и Кипр.

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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