Захарова посоветовала россиянам просчитывать риски при выезде за границу

«В этой связи повторю еще раз - просчитывать риски. Все, которые уже за этот год стали реальностью», - заявила Захарова.

Она посоветовала следить за актуальной информацией в приложении МИД «Зарубежный помощник».

«Ситуация в стране, куда направляется человек или семья, может кардинально поменяться за один день - от отмены рейсов, закрытия границ до начала новой волны эпидемии», - добавила представитель ведомства.

Между тем, после затопления Крыма туристы продолжают прибывать на полуостров, сообщает РИА ФАН.

