Захарова посоветовала россиянам просчитывать риски при выезде за границу
МИД РФ призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в мире меняется ежедневно.
«В этой связи повторю еще раз - просчитывать риски. Все, которые уже за этот год стали реальностью», - заявила Захарова.
Она посоветовала следить за актуальной информацией в приложении МИД «Зарубежный помощник».
«Ситуация в стране, куда направляется человек или семья, может кардинально поменяться за один день - от отмены рейсов, закрытия границ до начала новой волны эпидемии», - добавила представитель ведомства.
Между тем, после затопления Крыма туристы продолжают прибывать на полуостров, сообщает РИА ФАН.
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