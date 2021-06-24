Захарова посоветовала россиянам просчитывать риски при выезде за границу

МИД РФ призвал россиян просчитывать риски при выезде за границу. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в мире меняется ежедневно.

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«В этой связи повторю еще раз - просчитывать риски. Все, которые уже за этот год стали реальностью», - заявила Захарова.

Она посоветовала следить за актуальной информацией в приложении МИД «Зарубежный помощник».

«Ситуация в стране, куда направляется человек или семья, может кардинально поменяться за один день - от отмены рейсов, закрытия границ до начала новой волны эпидемии», - добавила представитель ведомства.

Между тем, после затопления Крыма туристы продолжают прибывать на полуостров, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыКоронавирусМария Захарова
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