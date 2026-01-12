Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне обеспечены страховкой
Россияне, пострадавшие при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь за счет страховых компаний, сообщила Ассоциация туроператоров.
По данным организации, часть пострадавших застрахована в компании «Евроинс Туристическое Страхование», остальные — в другой крупной российской страховой компании. В АТОР уточнили, что страховые случаи признаны, а медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с условиями договоров, отмечает RT.
Столкновение катера с рыболовным судном произошло утром в воскресенье у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета. На борту туристического катера находились 52 туриста из России и стран СНГ.
Травмы различной степени тяжести получили 23 россиянина, одна 18-летняя гражданка России позднее скончалась от полученных повреждений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Цены повысятся»: Почему в Турции заговорили об отмене «all inclusive»
- «Четвёрка» для зумеров: От Apple ждут новый айфон в винтажном дизайне
- Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
- Средства ПВО за четыре часа сбили 56 беспилотников ВСУ
- Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
- 700 тысяч на семью: Где катались российские горнолыжники на новогодних каникулах
- СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне
- Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»
- В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину
- Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru