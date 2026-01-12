Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне обеспечены страховкой

Россияне, пострадавшие при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в Таиланде, застрахованы и получают медицинскую помощь за счет страховых компаний, сообщила Ассоциация туроператоров.

По данным организации, часть пострадавших застрахована в компании «Евроинс Туристическое Страхование», остальные — в другой крупной российской страховой компании. В АТОР уточнили, что страховые случаи признаны, а медицинская помощь оказывается в полном объеме в соответствии с условиями договоров, отмечает RT.

Столкновение катера с рыболовным судном произошло утром в воскресенье у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета. На борту туристического катера находились 52 туриста из России и стран СНГ.

Травмы различной степени тяжести получили 23 россиянина, одна 18-летняя гражданка России позднее скончалась от полученных повреждений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
