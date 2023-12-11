«Соломку подложить»: В туриндустрии посоветовали покупать летние туры зимой

Россияне начали массово скупать летние туры по пляжным направлениям. Броней в Анапу и Абхазию сейчас уже в четыре раза больше, чем в аналогичный период годом ранее, пишут «Известия». Александр Осауленко отметил, что подобная тенденция хороша как для отдыхающих, так и для всего туристического рынка.



«Если говорить глобально, то зимой приобретать туры на лето выгоднее. За последние два года мы видим, что это стало выгоднее в два раза. Это связано со многими нюансами, например, со взлетевшей ставкой Центробанка. Россияне хотят заранее подложить себе соломку, это нормально. Это положительный момент для рынка, потому что рынок таким образом может себя прогнозировать, может думать о своем развитии, у него появляется свой оборот, который пойдет на улучшение тех же условий размещения, инфраструктуры и так далее. Подобное выгодно как туристу, так и бизнесу», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что большинство россиян выбрали на Новый год отдых на российских горнолыжных курортах, а главным зарубежным направлением стали Объединенные Арабские Эмираты.

