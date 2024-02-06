«Всплеск спроса»: Куда отправятся россияне на 23 февраля и 8 марта
Артур Мурадян заявил НСН, что россияне на праздничные выходные забронировали туры в ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, а также в Белград и Стамбул.
В этом году спрос на туры в период праздников 23 февраля и 8 марта значительно вырос, россияне поедут в ОАЭ и Мальдивы, кто-то выбирает Стамбул и Белград, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН.
Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями, среди самых популярных направлений – Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет, Китай, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Мурадян объяснил, с чем связан такой интерес.
«Да, мы наблюдаем нехарактерный для этих коротких праздничных выходных всплеск спроса. Возможно, это связано с тем, что курс стабильно до сегодняшнего дня был до 90 рублей за доллар. Туристы, которые не смогли куда-то поехать в Новый год из-за дороговизны, перенесли свои планы и поездки на 23 февраля и 8 марта. Плюс в этом году удачно эти выходные дни расположились в графике. Еще одним важным фактором является то, что цена по ряду популярных направлений скорректировалась в сторону небольшого снижения», - рассказал он.
При этом забронировать тур на 8 марта еще можно, но через неделю свободных мест уже не останется, предупредил Мурадян.
«Сейчас популярные направления – это ОАЭ, Египет, Таиланд, на Мальдивах практически не осталось номеров на китайский Новый год, который придется на наши праздники как раз тоже. На 8 марта еще можно выбрать себе тур, но уже через неделю-две с этим будут сложности. Я не думаю, что цены сильно повысятся, но популярные объекты размещения разберут, как и удобные перелеты. В целом туры выходного дня больше популярны по странам СНГ, в Стамбул, Белград, хотя Сербия - это довольно дорого. А дальние страны, конечно, менее популярны на 23 февраля и 8 марта», - отметил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Калининград, Екатеринбург и Тула стали самыми бюджетными направлениями для отдыха по России в феврале. Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется жилье в Екатеринбурге, в Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре, передает «Радиоточка НСН».
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