«Всплеск спроса»: Куда отправятся россияне на 23 февраля и 8 марта

«Да, мы наблюдаем нехарактерный для этих коротких праздничных выходных всплеск спроса. Возможно, это связано с тем, что курс стабильно до сегодняшнего дня был до 90 рублей за доллар. Туристы, которые не смогли куда-то поехать в Новый год из-за дороговизны, перенесли свои планы и поездки на 23 февраля и 8 марта. Плюс в этом году удачно эти выходные дни расположились в графике. Еще одним важным фактором является то, что цена по ряду популярных направлений скорректировалась в сторону небольшого снижения», - рассказал он.

При этом забронировать тур на 8 марта еще можно, но через неделю свободных мест уже не останется, предупредил Мурадян.

«Сейчас популярные направления – это ОАЭ, Египет, Таиланд, на Мальдивах практически не осталось номеров на китайский Новый год, который придется на наши праздники как раз тоже. На 8 марта еще можно выбрать себе тур, но уже через неделю-две с этим будут сложности. Я не думаю, что цены сильно повысятся, но популярные объекты размещения разберут, как и удобные перелеты. В целом туры выходного дня больше популярны по странам СНГ, в Стамбул, Белград, хотя Сербия - это довольно дорого. А дальние страны, конечно, менее популярны на 23 февраля и 8 марта», - отметил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что Калининград, Екатеринбург и Тула стали самыми бюджетными направлениями для отдыха по России в феврале. Так, в Калининграде в феврале можно забронировать жилье в среднем за 4,3 тысячи рублей в сутки на двоих. Немного дороже, 4,4 тысячи рублей, обойдется жилье в Екатеринбурге, в Туле стоимость одной ночи на двоих составит 4,5 тысячи рублей, как и в Самаре, передает «Радиоточка НСН».

