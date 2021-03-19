ВОЗ рекомендовала россиянам воздержаться от весенних путешествий
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что путешествуя человек может сам подвергнуть себя большому риску, сообщает ТАСС.
По её словам, невакцинированным гражданам России пока следует воздержаться от весенних путешествий, так как невозможно исключить контакты с большим количеством людей, потенциальных бессимптомных носителей коронавируса.
«Вирусом можно заразиться везде, даже в маске, которая снижает риск заражения, но не застраховывает вас от заражения на 100%. Поэтому я бы посоветовала воздержаться от поездок», - подчеркнула Вуйнович.
Ранее в России стартовал третий этап программы туристического кешбэка, сообщает RT. Лидером по количеству бронирований стали Крым, Татарстан и Башкирия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru