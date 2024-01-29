«Волга и Енисей»: В России растет спрос на экспедиционные круизы

В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места, сообщили в пресс-службе РСТ.

Самые популярные направления – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными.