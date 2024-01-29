«Волга и Енисей»: В России растет спрос на экспедиционные круизы
В России растет спрос на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места, сообщили в пресс-службе РСТ.
Самые популярные направления – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил, что в прошлом году в Арктике побывали более 1,1 миллиона путешественников, при этом 97% из них максимально положительно оценили подобный опыт – это самый высокий показатель удовлетворенности россиян турами внутри страны. Путешествие в Арктику в среднем обойдется в 40-200 тысяч рублей, но все будет зависеть от выбранной программы и города, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru