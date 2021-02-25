Власти Турции продлили требование справки на COVID-19 у туристов
Власти Турции будут требовать справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих туристов до конца марта, говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России.
«Министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии документа с отрицательным результатом анализа для пассажиров старше шести лет», — говорится в сообщении на сайте.
Изменились и сроки сдачи ПЦР-теста – его надо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в Турцию.
В конце декабря власти Турции сообщали, что это требование ПЦР-теста будет действовать до конца февраля.
Неделю назад президент Турции Тайип Эрдоган объявил о постепенном смягчении в стране ограничений, вызванных пандемией COVID-19. По его словам, ослабление мер начнется в марте. В настоящий момент в Турции действует комендантский час с 21:00 до 5:00. В стране закрыты ночные клубы и прочие увеселительные заведения, предприятия общественного питания работают на вынос.
По словам турецкого лидера, страна будет разделена на четыре категории, в которую войдут районы с высоким риском заражения, затем с умеренным, средним и низким риском. В каждой провинции будут приниматься особые решения, исходя из ситуации с заболеваемостью.
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