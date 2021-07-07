Власти Сочи вновь открыли пляжи для туристов

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что город вернулся к нормальному функционированию после наводнения, большинство пляжей открылись для туристов в среду утром

«Пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов и открылись сегодня в 10 утра», - сказал Копайгородский «Интерфаксу».

По его словам, ночью с пляжей было вывезено более 700 тонн мусора.

Мэр Сочи также сообщил, что сейчас завершается вызов мусора с пляжей Хостинского района, которые сильнее всего пострадали от стихии. Кроме того, проводится санитарная обработка улиц и пострадавших домов.

Как сообщалось, ливни и шквалистый ветер начались в Сочи в воскресенье, 4 июля. За сутки выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Паводок затопил пляжи, несколько пансионатов и отелей, а также часть улиц.

