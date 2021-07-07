Власти Сочи вновь открыли пляжи для туристов
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что город вернулся к нормальному функционированию после наводнения, большинство пляжей открылись для туристов в среду утром
«Пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приему туристов и открылись сегодня в 10 утра», - сказал Копайгородский «Интерфаксу».
По его словам, ночью с пляжей было вывезено более 700 тонн мусора.
Мэр Сочи также сообщил, что сейчас завершается вызов мусора с пляжей Хостинского района, которые сильнее всего пострадали от стихии. Кроме того, проводится санитарная обработка улиц и пострадавших домов.
Как сообщалось, ливни и шквалистый ветер начались в Сочи в воскресенье, 4 июля. За сутки выпала месячная норма осадков. Реки вышли из берегов. Паводок затопил пляжи, несколько пансионатов и отелей, а также часть улиц.
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