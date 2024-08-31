Власти Сочи ожидают рост турпотока до восьми миллионов человек в 2024 году
Туристический поток в Сочи по итогам восьми месяцев 2024 года составил 5,7 миллиона человек, рассказал мэр города Андрей Прошунин.
По его словам, в этом году отдохнуть в город-курорт приехало на 6,2% больше туристов, чем годом ранее. По итогам года ожидается рекордное число туристов - восемь миллионов человек.
Прошунин уточнил, что только за три летних месяца Сочи посетили 3,2 миллиона человек. Кроме того, на 10% вырос турпоток на горных курортах региона. Число отдыхающих, посетивших рекреационные территории нацпарка и заповедника, увеличилось почти на 30%.
Ранее стало известно, что средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru