Власти Сочи ожидают рост турпотока до восьми миллионов человек в 2024 году

По его словам, в этом году отдохнуть в город-курорт приехало на 6,2% больше туристов, чем годом ранее. По итогам года ожидается рекордное число туристов - восемь миллионов человек.

Прошунин уточнил, что только за три летних месяца Сочи посетили 3,2 миллиона человек. Кроме того, на 10% вырос турпоток на горных курортах региона. Число отдыхающих, посетивших рекреационные территории нацпарка и заповедника, увеличилось почти на 30%.

Ранее стало известно, что средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

