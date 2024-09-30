Власти Пхукета захотели ввести финансовый ценз для туристов
Губернатор Пхукета и президент Ассоциации туризма популярного таиландского острова выразили серьезную обеспокоенность проблемой избыточного туризма в провинции со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, передает портал The Phuket News.
Власти предлагают ввести финансовый ценз для путешественников, желающих отдыхать на Пхукете. Предлагаемые требования к туристам – 300 тысяч бат (около 870 тысяч рублей) на банковском счету отдыхающего.
Ранее генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зимой станут самым близким зарубежным курортным направлением для россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru