Власти Пхукета захотели ввести финансовый ценз для туристов

Губернатор Пхукета и президент Ассоциации туризма популярного таиландского острова выразили серьезную обеспокоенность проблемой избыточного туризма в провинции со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, передает портал The Phuket News.

АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей

Власти предлагают ввести финансовый ценз для путешественников, желающих отдыхать на Пхукете. Предлагаемые требования к туристам – 300 тысяч бат (около 870 тысяч рублей) на банковском счету отдыхающего.

Ранее генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зимой станут самым близким зарубежным курортным направлением для россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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