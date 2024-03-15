АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей
Стоимость туров с размещением на виллах Пхукета начинается от 195 тысяч рублей без учета перелета, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что цена указана за неделю отдыха, стоимость самых дорогих вариантов доходит до 510 тысяч рублей плюс цена билетов.
При этом в большинстве случаев размещение подразумевает заселение от четырех человек.
Самыми востребованными для отдыха странами на майские праздники среди россиян стали в текущем году Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция. Такие направления назвали в Российском союзе туриндустрии.
В плане ближнего зарубежья спросом пользуется Белоруссия, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Он уточнил, что путешественники имеют возможность купить как санаторно-курортные, так и экскурсионные варианты туров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru