АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей

Стоимость туров с размещением на виллах Пхукета начинается от 195 тысяч рублей без учета перелета, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что цена указана за неделю отдыха, стоимость самых дорогих вариантов доходит до 510 тысяч рублей плюс цена билетов.

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При этом в большинстве случаев размещение подразумевает заселение от четырех человек.

Самыми востребованными для отдыха странами на майские праздники среди россиян стали в текущем году Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Турция. Такие направления назвали в Российском союзе туриндустрии.

В плане ближнего зарубежья спросом пользуется Белоруссия, сообщил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Он уточнил, что путешественники имеют возможность купить как санаторно-курортные, так и экскурсионные варианты туров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:АТОРЦеныТаиланд

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