АТОР: Туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей

Стоимость туров с размещением на виллах Пхукета начинается от 195 тысяч рублей без учета перелета, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что цена указана за неделю отдыха, стоимость самых дорогих вариантов доходит до 510 тысяч рублей плюс цена билетов.