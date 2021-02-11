Власти Крыма заявили о росте спроса на отдых в межсезонье

В 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 млн туристов, в 2019 году - 7,4 млн. В прошлом году, несмотря на то, что из-за пандемии туристический сезон начался позже обычного, в Крым приехали более 6,3 млн отдыхающих.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что к 1 марта все ограничения по коронавирусу в республике будут сняты. Правда, по его словам, маски придется носить как минимум до конца нынешнего года.

Между тем, в Крыму из-за потепления начал цвести миндаль. Обычно цветение таких кустарников и деревьев начинается в начале-середине марта, сообщает РЕН ТВ. Синоптики рассказали, что этому способствовала высокая температура воздуха.

