Власти Крыма заявили о росте спроса на отдых в межсезонье
Власти Крыма заявили, что рост спроса на отдых на полуострове в межсезонье увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на онлайн-конференции Ассоциации оздоровительного туризма.
По его словам, в Крыму работают 1 092 объекта размещения, в том числе 71 санаторий. Около 40 санаторно-курортных организаций подготовили специальные программы по реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией. Еще порядка 10 их разрабатывают.
В 2018 году на полуострове отдохнули 6,8 млн туристов, в 2019 году - 7,4 млн. В прошлом году, несмотря на то, что из-за пандемии туристический сезон начался позже обычного, в Крым приехали более 6,3 млн отдыхающих.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что к 1 марта все ограничения по коронавирусу в республике будут сняты. Правда, по его словам, маски придется носить как минимум до конца нынешнего года.
Между тем, в Крыму из-за потепления начал цвести миндаль. Обычно цветение таких кустарников и деревьев начинается в начале-середине марта, сообщает РЕН ТВ. Синоптики рассказали, что этому способствовала высокая температура воздуха.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Новрегии
- Власти Крыма заявили о росте спроса на отдых в межсезонье
- СМИ: террористы готовят теракты в России во время массовых уличных акций
- Песков исключил «метод кнута и пряника» при вакцинации от COVID-19
- Срок ареста рэпера Гнойного сократили до суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru