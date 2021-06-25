Власти Крыма не планируют вводить новые ограничения для туристов

«Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется», — цитирует Волченко РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Крыму запретили до 1 сентября проведение развлекательных мероприятий, работу общепита в темное время суток, за исключением доставки и обслуживания навынос. Кроме того, в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште запретили работу дискотек и ночных клубов.

Также власти республики рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг привить сотрудников от COVID-19.

