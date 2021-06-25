Власти Крыма не планируют вводить новые ограничения для туристов
Власти Крыма не намерены вводить дополнительных ограничений на въезд и пребывание туристов на полуострове. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
«Никаких дополнительных ограничений по въезду в Крым и отдыху на данный момент не планируется», — цитирует Волченко РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Крыму запретили до 1 сентября проведение развлекательных мероприятий, работу общепита в темное время суток, за исключением доставки и обслуживания навынос. Кроме того, в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте, Алуште запретили работу дискотек и ночных клубов.
Также власти республики рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг привить сотрудников от COVID-19.
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