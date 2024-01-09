Власти Казахстана отменили налог для иностранных туристов
Власти Казахстана с 9 января отменили налог для иностранных туристов, сообщает министерство туризма и спорта республики.
Налог в стране действовал всего год, был введен в январе 2022 года, за это время бюджет пополнился на 100 миллионов рублей, но платеж стал неудобным для бизнеса и гостей.
Ранее Шри-Ланка до конца марта отменила плату за визы для россиян и граждан еще шести стран. Сбор отменен в рамках «пилотной программы по восстановлению туристической отрасли» для граждан Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, России, Таиланда и Японии.
Отмена виз властями Шри-Ланки рассчитана в первую очередь на туристов из других азиатских государств – россияне уже долгое время занимают лидирующие позиции по туристическому потоку на остров. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru