Власти Камчатки рассказали о планах по развитию туризма в заповедных зонах

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию заявил, что туризм в Долине гейзеров не может быть массовым, потому что туристы «все вытопчут».

После этого президент России Владимир Путин предложил создать необходимые условия для массового посещения туристами Долины гейзеров на Камчатке.

