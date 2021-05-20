Власти Камчатки рассказали о планах по развитию туризма в заповедных зонах
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о проработке методов по развитию туризма в заповедных зонах, в частности, в Долине гейзеров.
Солодов написал на своей странице в Instagram, что необходимые меры будут проработаны совместно с федеральным правительством с учетом того, что природные жемчужины края остаются малодоступными для жителей.
Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию заявил, что туризм в Долине гейзеров не может быть массовым, потому что туристы «все вытопчут».
После этого президент России Владимир Путин предложил создать необходимые условия для массового посещения туристами Долины гейзеров на Камчатке.
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