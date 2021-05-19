Путин заступился за туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке

«Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться», - подчеркнул президент.

Он призвал также учесть и опыт других стран в отношении подобных парков, чтобы организовать все правильным образом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства согласился с инициативой «Единой России» о переносе сроков Всероссийской переписи населения.

