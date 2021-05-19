Путин заступился за туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке
Президент России Владимир Путин предложил создать необходимые условия для массового посещения туристами Долины гейзеров на Камчатке.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию заявил, что туризм в Долине гейзеров не может быть массовым, потому что туристы «все вытопчут».
Глава государства отметил, что такое заявление его задело.
«Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться», - подчеркнул президент.
Он призвал также учесть и опыт других стран в отношении подобных парков, чтобы организовать все правильным образом.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства согласился с инициативой «Единой России» о переносе сроков Всероссийской переписи населения.
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