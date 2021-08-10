Визовый центр Венгрии в Москве временно прекратил прием документов

Ближайшая запись на их выдачу будет в сентябре. В настоящее время визовый центр принимает документы по ограниченным целям поездки. Заявления с туристическими целями не принимаются.

Когда именно можно будет подать заявление в сентябре, необходимо уточнять в визовом центре.

В конце июля стало известно о том, что россияне смогут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса.

