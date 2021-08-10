Визовый центр Венгрии в Москве временно прекратил прием документов

Визовый центр Венгрии в Москве VFS Global временно перестал принимать заявления на оформление туристических виз, сообщает «Интерфакс».

Венгрия разрешила въезд российским туристам, привитым любой вакциной от коронавируса

Ближайшая запись на их выдачу будет в сентябре. В настоящее время визовый центр принимает документы по ограниченным целям поездки. Заявления с туристическими целями не принимаются.

Когда именно можно будет подать заявление в сентябре, необходимо уточнять в визовом центре.

В конце июля стало известно о том, что россияне смогут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com/
ТЕГИ:ТуризмВенгрияВиза
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