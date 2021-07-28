Венгрия разрешила въезд российским туристам, привитым любой вакциной от коронавируса
Россияне смогут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу венгерского министерства иностранных дел.
В ведомстве подчеркнули, что различий между разными типами вакцин нет.
«Поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантин», — сообщили в МИД.
Ранее стало известно, что с 27 июля Венгрия разрешит въезд российским туристам, сделавшим прививку от COVID-19, без дополнительных тестов.
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