Венгрия разрешила въезд российским туристам, привитым любой вакциной от коронавируса

Россияне смогут свободно въезжать на территорию Венгрии при наличии сертификата о вакцинации любой из вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу венгерского министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что различий между разными типами вакцин нет.

«Поэтому граждане России с действующей шенгенской визой и сертификатом о вакцинации могут въезжать в Венгрию без дополнительных ограничений, т.е. без ПЦР или карантин», — сообщили в МИД.

Ранее стало известно, что с 27 июля Венгрия разрешит въезд российским туристам, сделавшим прививку от COVID-19, без дополнительных тестов.

