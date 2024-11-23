Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на визу

Отмечается, что теперь российские туристы могут передать документы на визу за 15 дней до поездки. Ранее срок выдачи визы составлял два месяца. Максимальный срок выдачи визы составляет шесть месяцев.

С сентября консульство Италии в Санкт-Петербурге начало требовать сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

