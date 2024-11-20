Румыния и Болгария официально войдут в Шенгенскую зону с января 2025 года
Румыния и Болгария присоединятся к европейской Шенгенской зоне с января 2025 года, сообщило агентство Reuters.
Румыния и Болгария в марте присоединились к Шенгенской зоне по воздуху и морю, однако наземный въезд обсуждался весь 2024 год из-за противоречий с Австрией. Власти страны выступали против присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне из-за высокого уровня нелегальной миграции в этих странах.
В итоге 22 ноября состоится встреча министров внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии, в рамках которой они должны подписать окончательный документ о включении стран в Шенген.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru