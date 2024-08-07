Вице-президент РСТ призвал туристов покупать билеты из Анапы заранее

«У нас и правда есть проблемы с логистикой и тарифами. Сейчас как минимум можно ожидать, что будут дополнительные поезда выделены, а как максимум — изначально приобретать билеты не в одну сторону», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По его словам, тем, кто не готов планировать путешествие заранее или платить за билет по повышенному тарифу, возможно, не следует выбирать Анапу для летнего отдыха.

Ранее сообщалось, что туристы, отдыхающие в Анапе, не могут вернуться домой из-за высоких цен на авиабилеты. Стоимость перелета достигает 73,5 тысячи рублей с человека, напоминает «Радиоточка НСН».

