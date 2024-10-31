Вице-премьер Чернышенко: Турпоток иностранцев в Россию вырос на 42%
Туристический поток иностранцев в Россию с начала года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.
По его словам, за девять месяцев турпоток из других стран превысил три миллиона человек, Россия привлекает путешественников со всего мира.
При этом иностранцы стали чаще выбирать для путешествия регионы Дальнего Востока. Число поездок на Северо-Запад и Сибирь выросло на 69% и почти 64% соответственно.
Число туристических поездок в зимнем сезоне по России (с ноября по март), вырастет на четыре миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 33 миллиона, допустил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону.
Он отметил, что нагрузка на курорты будет расти и дальше, поэтому важно скоординировать действия транспортной отрасли, регионов, отельеров, а также надзорных и контрольных органов. Решетников подчеркнул необходимость создания условий, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха и уехали в позитивном настроении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru