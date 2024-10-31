Вице-премьер Чернышенко: Турпоток иностранцев в Россию вырос на 42%

Туристический поток иностранцев в Россию с начала года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС.

По его словам, за девять месяцев турпоток из других стран превысил три миллиона человек, Россия привлекает путешественников со всего мира.

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При этом иностранцы стали чаще выбирать для путешествия регионы Дальнего Востока. Число поездок на Северо-Запад и Сибирь выросло на 69% и почти 64% соответственно.

Число туристических поездок в зимнем сезоне по России (с ноября по март), вырастет на четыре миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 33 миллиона, допустил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону.

Он отметил, что нагрузка на курорты будет расти и дальше, поэтому важно скоординировать действия транспортной отрасли, регионов, отельеров, а также надзорных и контрольных органов. Решетников подчеркнул необходимость создания условий, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха и уехали в позитивном настроении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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