Вице-премьер Чернышенко: Турпоток иностранцев в Россию вырос на 42%

При этом иностранцы стали чаще выбирать для путешествия регионы Дальнего Востока. Число поездок на Северо-Запад и Сибирь выросло на 69% и почти 64% соответственно.

Число туристических поездок в зимнем сезоне по России (с ноября по март), вырастет на четыре миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составит 33 миллиона, допустил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Всероссийского совещания по подготовке к зимнему туристическому сезону.

Он отметил, что нагрузка на курорты будет расти и дальше, поэтому важно скоординировать действия транспортной отрасли, регионов, отельеров, а также надзорных и контрольных органов. Решетников подчеркнул необходимость создания условий, чтобы туристы комфортно и безопасно добрались до места отдыха и уехали в позитивном настроении, передает «Радиоточка НСН».

