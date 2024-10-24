«Другой мир!»: Осенний тур в Японию обойдется россиянам минимум в 290 тысяч рублей
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Япония привлекает россиян пляжами и историческими экскурсиями, а не только сакурой.
Популярность Японии среди российских туристов растет с каждым годом, осенью тур на восемь ночей с посещением Токио и Киото обойдется минимум в 290 тысяч рублей, заявил НСН генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
Российский союз туриндустрии ранее сообщил, что повышенный спрос на осенние туры в Японию в этом году привел к увеличению срока оформления виз. Арутюнов подтвердил особый интерес россиян к этому направлению.
«Япония интересна в любое время года, цветение сакуры весной, но туда едут не только за этим. В Японию можно и на пляжи поехать в Окинаву, и в исторические места – Осака, Киото. Много туров осенью, вполне интересно и хорошая погода. Осенью экскурсионные программы очень популярны. Еще осенью очень популярны местные термальные источники, например, Камакура. Есть туры с посещением Токио и Киото, такое путешествие на восемь ночей обойдется минимум в 290 тысяч рублей на одного, это с экскурсионной программой», - рассказал он.
При этом Арутюнов добавил, что с визами сейчас не так плохо обстоят дела, раньше ожидание составляло до 40 дней.
«После ковида Япония у нас неизменно растет в продажах, потому что они все-таки ослабили визовый режим. Раньше были времена, когда мы по 40 дней ждали визу. Япония – это такое отдельное нечто, совершенно другой мир. У нас в стране всегда интересовались японской культурой, японской кухней. В Москве японских ресторанов больше, чем с русской кухней», - отметил собеседник НСН.
Турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза относительно уровня 2023 года, сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР). За девять месяцев 2024 года Японию посетили 63,9 тысячи россиян, что на 136,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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