Вирусологи: рост туристов в Крыму усилит пандемию в России

«Чем больше разъездов и активности, тем больше будет повышаться число больных», — рассказал вирусолог, по словам которого, увеличение контактов ведет к росту заболеваемости COVID-19.

«Пандемия-то не останавливалась. Поэтому, да, это может спровоцировать усиление заболеваемости на курортах России», — заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми открыто авиасообщение.

