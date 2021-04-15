Вирусологи: рост туристов в Крыму усилит пандемию в России

Начало туристического сезона на фоне ограничения авиасообщения с Турцией может привлечь россиян в Крым, что в свою очередь спровоцирует усиление пандемии коронавируса в стране, сообщает Ura.ru.

Турция рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией

«Чем больше разъездов и активности, тем больше будет повышаться число больных», — рассказал вирусолог, по словам которого, увеличение контактов ведет к росту заболеваемости COVID-19.

«Пандемия-то не останавливалась. Поэтому, да, это может спровоцировать усиление заболеваемости на курортах России», — заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми открыто авиасообщение.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:КрымКоронавирус
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