Вирусологи: рост туристов в Крыму усилит пандемию в России
Начало туристического сезона на фоне ограничения авиасообщения с Турцией может привлечь россиян в Крым, что в свою очередь спровоцирует усиление пандемии коронавируса в стране, сообщает Ura.ru.
«Чем больше разъездов и активности, тем больше будет повышаться число больных», — рассказал вирусолог, по словам которого, увеличение контактов ведет к росту заболеваемости COVID-19.
«Пандемия-то не останавливалась. Поэтому, да, это может спровоцировать усиление заболеваемости на курортах России», — заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией. Как ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Турции самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 из стран, с которыми открыто авиасообщение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Получивших вакцину «Спутник V» пустят в Словению без карантина
- Составлен список опасных для мужчин продуктов
- Вирусологи: рост туристов в Крыму усилит пандемию в России
- Названа главная опасность полного отказа от мяса
- Финансист рассказал о способах реинвестирования
- На Украине построят несколько патронных заводов
- Пассажирки устроили массовую драку на борту самолета, летевшего из Турции
- Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России
- РФ с сегодняшнего дня ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией
- Глава ЦРУ: Россия может вторгнуться на территорию Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru