Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой
Компания Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва, сообщили в авиакомпании.
В компании уточнили, что прямые рейсы будут запущены с 8 мая. Выполняться они будут дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Представители компании отметили, что возобновление прямых рейсов между Россией и Вьетнамом будет способствовать восстановлению туристического сектора и торговле между двумя государствами.
Напомним, авиакомпания Vietnam Airlines приостановила прямые рейсы между Ханоем и Москвой в марте 2022 года.
Ранее правительство Вьетнама приняло резолюцию о продлении безвизового режима до 14 марта 2028 года для граждан 12 стран, включая Россию, напоминает RT.
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